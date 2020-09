Corona-Streitigkeit Kein Sicherheitsabstand im Kassenbereich – Polizei appelliert an die Einhaltung der Regelungen

Foto: THAM KEE CHUAN/123rf.com

Wie der Polizeiinspektion Mainburg am Samstag, 26. September, mitgeteilt wurde, kam es gegen 15.50 Uhr in einem Geschäft in der Ingolstädter Straße zu einer Streitigkeit. Die 23-jährige Mitteilerin gab an, dass sie in einer Filiale einer Sonderpostenmarktkette an der Kasse von einem älteren Herren lautstark mit Schimpfwörtern beleidigt worden sei. Den Grund dafür, konnte sie sich nicht erklären.