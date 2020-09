Unfall in Kösching Pkw landet auf rechter Fahrzeugseite – Fahrerin hat 2,0 Promille im Blut

Foto: 123rf.com

Am frühen Sonntagmorgen, 27. September, befuhr eine 32-Jährige aus Ingolstadt verbotswidrig mit ihrem Pkw einen Feldweg in Kösching. Als sie am Ende dieses Feldweges wieder auf die Straße wechseln wollte, übersah sie offensichtlich zwei Felsbrocken, die dort die Durchfahrtsbreite begrenzen sollten.