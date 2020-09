Unfall Durchfahrt durch Baustelle missglückt – Kleintransporter bleibt auf Teerhügel liegen

Sprichwörtlich „in die Hose gegangen“ ist eine verbotene Fahrt durch den Baustellenbereich an der Bundesstraße B16 bei Bad Abbach. Ein 21-jähriger Mann aus München war am Freitag, 25. September, gegen 6.30 Uhr, mit seinem Kleintransporter auf der Bundesstraße B16 von Regensburg kommend in Fahrtrichtung Kelheim unterwegs. Auf Höhe Bad Abbach befindet sich seit letzter Woche eine Totalsperre der B16, hier ist eine Umleitung eingerichtet.