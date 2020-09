Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt mehrere Pkw in Bad Abbach

Am Donnerstag, 24. September, erstattete ein Fahrzeugbesitzer aus Bad Abbach Anzeige bei der PI Kelheim wegen Sachbeschädigungen an seinen Fahrzeugen. Demnach verkratzte ihm eine bisher unbekannte Person in der Zeit seit dem 1. Juli bereits zweimal eines seiner Fahrzeuge.