Zeugenaufruf der Kripo Lkw-Fahrer in Wolnzach überfallen und ausgeraubt

Foto: 123rf.com

Ein 36-jähriger Berufskraftfahrer wurde am Mittwoch, 23. September, von drei unbekannten Männern auf einem Parkplatz am Sportweg in der Nähe der Freisinger Straße in Wolnzach überfallen und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht nach Zeugen.