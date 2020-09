8.500 Euro Schaden Pkw landet in Ingolstadt in einer Gartenhecke – Fahrer vorsorglich im Krankenhaus

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 22. September, um 10.45 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt die Regensburger Straße in Ingolstadt stadteinwärts mit seinem Pkw. An der abknickenden Vorfahrtsstraße, kurz nach dem Übergang in die Kelheimer Straße, kam er aufgrund eines gesundheitlichen Problems nach rechts von der Fahrbahn ab.