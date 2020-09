Bedrohung und Nötigung 47-Jähriger bedroht Mann in Ingolstadt mit Kurzwaffe

Ein Zeuge konnte am Dienstagmittag, 22. September, um 12 Uhr, in der Eriagstraße in Ingolstadt beobachten, wie ein Mann im Rahmen einer verbalen Streitigkeit sein Gegenüber mit einer Kurzwaffe bedrohte, indem er auf dessen Beine zielte.