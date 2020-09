8.000 Euro Schaden 55-Jähriger übersieht anderes Auto – 51-Jährige wird bei Aufprall schwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 22. September, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Führer aus dem Gemeindebereich Stammham den Schelldorfer Weg in Richtung Appertshofen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 51-jährige Pkw-Führerin aus dem Gemeindebereich Beilngries die Staatsstraße von Stammham in Richtung Appertshofen.