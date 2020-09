Anzeige erstattet 52-Jähriger wird beim Schwarzfischen erwischt

Foto: 123rf.com

Ein aufmerksamer Angler bemerkte am Sonntagnachmittag, 20. September, um 14.45 Uhr, am Hartlweiher in Geisenfeld einen ihm unbekannten Fischer, der seine beiden Handangeln in Betrieb genommen hatte. Der zugleich verständigte Vorstand des Fischereivereins, der den Weiher gepachtet hat, bestätigte, dass der Fischer keine Berechtigung hierzu hatte.