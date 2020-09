Zwei Verletzte Vorfahrt missachtet – Unfall auf der B16alt bei Vohburg

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 20-Jähriger Vohburger befuhr am Freitagmorgen, 18. September, 6.45 Uhr, mit seinem Audi die B16alt und wollte von der neuen Donaubrücke in Vohburg kommend nach links in Richtung Münchsmünster abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 23-Jährigen aus Neustadt an der Donau, der aus Richtung Münchsmünster kam und geradaus Richtung Vobhurg fahren wollte.