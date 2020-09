Die Polizei ermittelt 320 Schweine bei Brand in Rohr verendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 14. auf 15. September, kam es gegen 1.30 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Rohrer Ortsteil Oberbuch zu einem schadensträchtigen Brand, bei dem .

Rohr. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entstand der Brand in einer großen Halle die in eine Schweinestallung und einen Lagebereich aufgeteilt ist. In dieser Halle befand sich neben der Stallung ein Getreidelager und eine Hopfentrocknungsanlage. Durch das Feuer brannte das Gebäude komplett nieder. In der Stallung wurden 320 Schweine gehalten, die durch den Brand verendeten. Ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt in alle Richtungen. Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln liegen zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht vor, ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei circa einer Million Euro liegen.