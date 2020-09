Zu spät gebremst Drei Verletzte bei Auffahrunfall nahe Abensberg

Am Dienstagvormittag, 15. September, ereignete sich in Abensberg auf der Staatsstraße 2144 ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Abensberg. Gegen 7.45 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 2144 von Offenstetten in Richtung Abensberg und musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfahrende 35-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr der 22-Jährigen hinten auf. Die 22-Jährige und ein mitfahrendes neunjähriges Kind wurden leicht verletzt und kamen mit den Rettungsdienst in die Goldberg-Klinik nach Kelheim. Die 35-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht und kam vorsorglich auch in die Goldberg-Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im Front- bzw. Heckbereich.