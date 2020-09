Die Polizei ermittelt Einbrecher gehen leerstehendes Einfamilienhaus in Abensberg an

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstag, 15. September, wurde im Zeitraum von 7.30 bis 17.30 Uhr in ein leerstehendes Haus in Abensberg in Sandharlanden eingebrochen, entwendet wurde nichts.