Gefährlicher Kinderstreich Das hätte böse enden können – Kinder legen Auffahrrampe für Rollstühle auf die Fahrbahn

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montagabend, 14. September, um 18 Uhr, entschlossen sich zwei Kinder in Ingolstadt in der Christoph-von-Schmid-Straße zu einem Streich, der böse hätte enden können.