In der Kurve Kraftradfahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und rutscht in eine Wiese

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montag, 14. September, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger von der Bundesstraße B300 in Richtung Moosham in Aiglsbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und rutschte in eine Wiese.