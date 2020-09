Die Polizei gibt Tipps Unbekannte Frau spricht in Bad Abbach zwei Kinder auf dem Weg zur Schule an

Foto: 123rf.com

Am Montag, 14. September, gegen 7.10 Uhr befanden sich in bad Abbach zwei Geschwister im Alter von sechs und neun Jahren auf dem Weg zur Schule. In der Bahnhofstraße hielt neben ihnen eine Pkw-Fahrerin und sprach die beiden an.