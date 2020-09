Anzeichen für Alkoholkonsum Radfahrer fährt gegen den Mast der Lichtzeichenanlage und verletzt sich schwer

Ein 41-jähriger Ingolstädter fuhr am Sonntag, 13. September, um 16.05 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Richard-Wagner-Straße in Ingolstadt in Richtung Westpark. Vor dem Überqueren der Kreuzung zur Hans-Stuck-Straße fuhr er gegen den Masten der Lichtzeichenanlage, stürzte und verletzte sich dabei schwer.