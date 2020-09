Vorfälle in Ingolstadt Am Sonntag erwischte die Polizei gleich zwei Exhibitionisten

Am Sonntag, 13. September, kam es in Ingolstadt gleich zu zwei Straftaten durch Exhibitionisten. Die Täter konnten aufgrund der schnellen und überlegten Reaktion der Geschädigten und des zügigen Eingreifens der Polizei noch jeweils in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden.