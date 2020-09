Fahrverbot erteilt Mit über 0,5 Promille auf der Autobahn unterwegs

Ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen, der am Donnerstag, 10. September, um 18.17 Uhr, bei Wolnzach mit seinem BMW 5er auf der Autobahn A93 in Richtung Regensburg unterwegs war, wurde an der Anschlussstelle Wolnzach angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer offenbar Alkohol konsumiert hatte.