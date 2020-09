Die Polizei bittet um Hinweise Geldbeutel im Auto lockte Dieb an

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 9. September, 19.30 Uhr. bis Donnerstag, 10. September, 7 Uhr parkte ein Mercedes-Benz unversperrt in einer Hofeinfahrt in Schwaighausen.