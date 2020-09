13.000 Euro Schaden 54-Jähriger missachtet Rechts vor Links und wird leicht verletzt

Von der Lachnerstraße in Ingolstadt fuhr ein 54-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt mit seinem Audi A4 Avant in die Einmündung zur Leharstraße ein, um nach rechts in diese abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden 56-Jährigen aus Sachsen-Anhalt, der die Einmündung auf der Leharstraße ebenfalls mit einem Audi A4 Avant geradeaus überqueren wollte und dabei mittig auf der Fahrbahn fuhr.