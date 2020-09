Schon wieder Graffiti-Schmierer in Wolnzach unterwegs – Polizei bittet um Hinweise

Foto: Ints Vikmanis/123rf.com

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. auf 6. September, waren zwischen 0.30 Uhr und 10.30 Uhr in Wolnzach erneut unbekannte Graffiti-Schmierer unterwegs. Auf dem Gelände des TSV Wolnzach am Sportweg wurden durch die Täter an mehreren Wänden und Pflastersteinen jeweils der Schriftzug „Fuck-off-hyped“ in schwarzer Farbe aufgesprüht.