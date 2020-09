Die Polizei ermittelt Landwirtschaftliches Nebengebäude in Baar-Ebenhausen abgebrannt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 6. September, geriet auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Baar-Ebenhausen ein gemauertes Nebengebäude, das als Gerätelager genutzt wurde, in Brand. Personen wurden nicht verletzt.