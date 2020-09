Kurioser Unfall Auffahrunfall mal anders – Auto rollt an der Ampel zurück, Fahrerin hatte knapp 1,7 Promille

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend, 3. September, 18.10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Ingolstadt ein Verkehrsunfall in der Donaustraße in Großmehring mitgeteilt.