Unfall in Mainburg Vor der Verkehrskontrolle abgehauen und gegen eine Hausmauer gefahren

Am Donnerstag, 3. September, gegen 21.35 Uhr, sollte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit seinem Fahrzeug, einem Daimler Benz aus dem Zulassungsbereich Kelheim, in der Abensberger Straße in Mainburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.