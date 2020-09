Unfall bei Abensberg Wildwechsel – 19-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und landet im Graben

Am Mittwochvormittag, 2. September, ereignete sich in Abensberg auf der Kreisstraße KEH19 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Abensberg. Gegen 6.15 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der KEH19 von Arnhofen kommend in Richtung Unterteuerting. Dabei verlor der 19-Jährige aufgrund eines Wildwechsels die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den rechten Straßengraben. Der 19-Jährige musste mit leichten Verletzungen in die Goldbergklinik verbracht werden, an seinen Pkw entstand Totalschaden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.