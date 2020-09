B16 zeitweise gesperrt Beim Linksabbiegen Pkw übersehen – Fahrer leicht, Beifahrerin schwer verletzt

Am Montag, 31. August, befuhr ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen die Bundesstraße B16 in Richtung Ernsgaden. Mit im Pkw saß eine 21-jährige Beifahrerin aus Kelheim. Der junge Mann bog bei Manching an der Einmündung zur Staatsstraße 2335 nach links in diese ab. Hierbei übersah er wohl den entgegenkommenden Pkw eines 49-Jährigen aus dem Landkreis Erding.