Fahrerlaubnis entzogen 53-jähriger Pkw-Fahrer fährt unter massivem Alkoholeinfluss durch Kontrollstelle

Bei einer durch die Polizei errichteten stationären Kontrollstelle in Rohr in Niederbayern wurde am Donnerstag, 27. August, ein 53-jähriger Autofahrer aus dem östlichen Landkreis Kelheim angehalten. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter massivem Alkoholeinfluss steht.