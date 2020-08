Alleinbeteiligt Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Mittwochnachmittag, 26. August, ereignete sich in Riedenburg auf einem Fahrradweg neben der Staatsstraße 2230 ein alleinbeteiligter Fahrradsturz, die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht.

Riedenburg. Gegen 16.30 Uhr stürzte eine 53-jährige Fahrradfahrerin in Riedenburg alleinbeteiligt auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2230 kurz nach dem Badesee St. Agatha. Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Sturz am rechten Knie und Arm und musste in die Goldberg-Klinik gebracht werden.