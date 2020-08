Schmierfink Sprayer in Neustadt an der Donau unterwegs – Stadt setzt Belohnung von 500 Euro aus

Foto: Stadt Neustadt an der Donau

Seit Anfang Juni 2020 wurden in Neustadt an der Donau mehrere Gebäude und Objekte, unter anderem Bushaltestellen und Kabelverteilerschränke, von einem Unbekannten mit dem Schriftzug „zigo“ mit einem Peace-Zeichen im „o“ in gelber und roter Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich bisher auf mehrere tausend Euro.