Hinweise erbeten Unbekannter fährt geparkten Pkw an und macht sich aus dem Staub

Im Zeitraum von Montag, 24. August, 23 Uhr, bis Dienstag, 25. August, 4 Uhr, wurde in der Raiffeisenstraße in Stammham ein geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Täter angefahren. Das Fahrzeug wurde an der linken Heckseite beschädigt.