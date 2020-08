Ursache unbekannt Auto eines 53-Jährigen brennt aus – Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein hoher Sachschaden entstand am Montag, 24. August, um 18.30 Uhr, in Vohburg beim Brand eines Autos Höhe Dünzing. Der 53-jährige Besitzer war mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße in Richtung Wackerstein unterwegs, als im Display plötzlich ein Fehler in der Motorelektronik angezeigt wurde.