Münchner Innenstadt 22-Jährige stürzt Treppe hinab und verletzt sich schwer

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Auf dem Abgang ins Untergeschoss des Marienplatzes in München waren am Sonntag, 23. August, um 19.23 Uhr, zwei Frauen unterwegs, als hinter ihnen eine 22-Jährige mehrere Meter die Treppe hinabstürzte. Regungslos blieb sie im Zwischengeschoss liegen. Die beiden setzten sofort einen Notruf ab und erwarteten die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.