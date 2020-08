1.000 Euro Schaden Mit dem Anhänger an einer Kabelbrücke hängen geblieben

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 21. August, befuhr abends gegen 21.30 Uhr ein 30-jähriger Landwirt aus Pfeffenhausen mit seinem landwirtschaftlichem Gespann die Malmersdorfer Straße in Richtung Elsendorf. Am Ortseingang von Elsendorf blieb er an einer dort installierten Kabelbrücke hängen, wodurch diese beschädigt wurde.