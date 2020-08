Sauerei Rasengittersteine herausgerissen und als Stolperfallen aufgestellt

Unbekannte rissen in Kelheim Rasengittersteine aus einer Parkfläche heraus.

Kelheim. Im Zeitraum von Freitag, 21. August, 19 Uhr, bis Samstag, 22. August, 10 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Vandalen aus der Parkfläche P4 am Donauvorland in Kelheim (Schiffsanlegestelle) die Rasengittersteine herausgerissen und hochkant stehen gelassen. Wenn ein Fahrzeug über die so aufgestellten Rasengittersteine gefahren wäre, wäre vermutlich erheblicher Sachschaden entstanden.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kelheim unter der Telefonnummer 09441/ 50420 zu melden.