Zeugen gesucht Taxifahrer übersieht Radfahrer – Radfahrer stürzt und verletzt sich

Foto: Ryhor Bruyeu/123rf.com

Am Dienstag, 18. August, kam es um kurz nach 17 Uhr an der Kreuzung Adolph-Kolping-/Proviantstraße in Ingolstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem Radfahrer. Der aus der Adolph-Kolping-Straße kommende Taxifahrer wollte nach links in die Proviantstraße abbiegen. Dabei übersah er den 35-jährigen Radfahrer, der Richtung Innenstadt unterwegs war.