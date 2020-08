Unfall bei Münchsmünster Pkw prallt frontal in einen Sattelzug und geht in Flammen auf – Fahrer stirbt

Nach Spurenlage und übereinstimmenden Aussagen von unbeteiligten Zeugen fuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Bereich Mainburg am Mittwoch, 19. August, 16.40 Uhr, mit seinem Pkw auf der Bundesstraße B16 von Regensburg kommend in Richtung Ingolstadt, als er auf Höhe der Raffinerie Münchsmünster ohne fremde Einwirkung stetig in die Gegenfahrbahn steuerte.