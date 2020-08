Hinweise erbeten Völlig sinnfreie Aktion – 25 Baumsetzlinge und 30 bis 40 Sonnenblumen abgerissen

Foto: Ursula Hildebrand

Im Rahmen einer Aktion wurden vom Verein „Bürgerring Geisenfeld“ entlang des Rad- beziehungsweise Fußweges in Geisenfeld an der Ilm bei Ainau 60 Baumsetzlinge mit Rundschutz gepflanzt. Nun wurde festgestellt, dass ein unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, 15. Juli, bis Sonntag, 16. August, 25 Bäumchen abgerissen hat.