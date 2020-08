Unfall 63-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 16. August, gegen 14 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2144 von Neustadt an der Donau kommend in Richtung Abensberg. Kurz vor dem „Vogelpark“ kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einen Baum.