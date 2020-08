Bei Neustadt an der Donau Riskantes Überholmanöver bei Regen endet mit Unfall

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 15. August, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem VW Golf die Staatsstraße 2244 von Abensberg kommend in Richtung Neustadt an der Donau. Auf Höhe Heiligenstadt überholte er trotz regennasser Fahrbahn und offensichtlich unklarer Verkehrslage mit überhöhter Geschwindigkeit einen Rettungswagen sowie einen anderen Pkw.