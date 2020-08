Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt Porsche mit spitzem Gegenstand – mehrere tausend Euro Sachschaden

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, wurde ein 31-jähriger Ingolstädter bei der Verkehrspolizei Ingolstadt vorstellig, um eine Sachbeschädigung an seinem Pkw anzuzeigen. Sein Pkw, ein weißer Porsche, war im Zeitraum von Donnerstag, 6. August, 8 Uhr, bis Donnerstag, 13. August, 9 Uhr, in Ingolstadt in der Spitalhofstraße 3 geparkt.