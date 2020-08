Kollision Auffahrunfall in der Autobahnauffahrt bei Elsendorf – keine Verletzten

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 13. August, gegen 16 Uhr, ereignete sich bei Elsendorf in der Autobahnauffahrt zur Autobahn A93 ein Auffahrunfall zwischen Pkw und Sattelzugmaschine. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Germering gab an, aufgrund eines kreuzenden Tieres gebremst zu haben. Der hinter ihm fahrende 26-jährige Kelheimer fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf.