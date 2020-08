Polizei bittet um Hinweise Unbekannter scheitert bei versuchtem Dieseldiebstahl und Aufbruch einer Bauhütte

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einer Kiesgrube in Schillwitzried in Geisenfeld in der Zeit von Dienstag, 11. August, 17 Uhr, bis Mittwoch, 12. August, 6.30 Uhr, von einem Radlader Kraftstoff zu stehlen. Hierzu wurde die Verriegelung der Motorhaube aufgebrochen.