Zeugenhinweis Exhibitionist am Weinzierl-Weiher – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Foto: 123rf.com

Wie berichtet trat am Freitag, 24. Juli, ein Exhibitionist mehreren Geschädigten am Weinzierl-Weiher in Großmehring gegenüber. Zuvor belästigte der Mann eine Gruppe von Mädchen zunächst verbal und berührte später eines seiner Opfer unsittlich. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief zunächst ohne Erfolg.