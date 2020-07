Zeugen gesucht Baum gefällt und Lagerfeuer gemacht – vom Verursacher fehlt jede Spur

Um sich am Montagmorgen, 27. Juli, gegen 10.30 Uhr, ein Lagerfeuer zu machen, fällte ein bislang unbekannter Täter in Ingolstadt kurzerhand einen Birkenbaum. Der Baum stand in einer Grünanlage am Hartweg in Mailing.