Eigentümer gesucht Dreister Dieb macht „Probefahrt“ mit gestohlenem Fahrrad

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein aufmerksamer Bürger konnte am Sonntagabend, 26. Juli, gegen 22.45 Uhr, einen Mann dabei beobachten, wie dieser ein in der Münchener Straße in Ingolstadt abgestelltes Fahrrad zunächst begutachtete und anschließend damit wegfuhr.