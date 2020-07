Polizei bittet um Hinweise Radmuttern gelockert – gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Foto: 123rf.com

Ein 35-Jähriger aus Geisenfeld parkte seinen VW am Donnerstagnachmittag, 23. Juli, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 21 Uhr, am Stieglberg in Wolnzach. Als er am Abend nach Hause fuhr, bemerkte er ein schlagendes Geräusch an seinem Fahrzeug. Als er deswegen am nächsten Tag in eine Autowerkstatt nach Wolnzach fuhr, löste sich auf dem Weg dorthin das linke Vorderrad und verkeilte sich an der Vorderachse.