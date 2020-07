Körperverletzung Tochter kommt spät und angetrunken nach Hause – Vater bestraft sie mit Schlag ins Gesicht

Am Samstag, 25. Juli, gegen 3.21 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Mainburg in die Ringstraße in Mainburg zu einer Körperverletzung im Kreise der Familie gerufen: Ein 44-jähriger Familienvater war nicht damit einverstanden, dass seine 20-jährige Tochter so spät und leicht angetrunken nach Hause kam und bestrafte sie mit einem Schlag ins Gesicht.