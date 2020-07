Über drei Promille Betrunkene Tramperin stürzt in den Straßengraben

Eine 48-jährige Ingolstädterin suchte am Donnerstagabend, 23. Juli, 20.06 Uhr, eine Mitfahrgelegenheit. Die Frau wollte ortsauswärts trampen und überquerte deshalb die Barthlgasserstraße in Gerolfing. Aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung stürzte sie dabei in den Straßengraben.