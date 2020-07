Zwei Leichtverletzte 78-Jährige verwechselt Gaspedal mit der Bremse

Am Mittwoch, 22. Juli, gegen 17.10 Uhr, kam es am Kreisverkehr der Staatsstraße 2233 zu einem Verkehrsunfall. Eine 78-Jährige wollte mit ihrem Pkw aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Riedenburg ausfahren. Hierbei verwechselte sie das Gaspedal mit der Bremse.